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В Пензенской области за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом

15:22 | 19.04.2023 | Медицина

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. 80 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 170 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 19 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 177 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 122.

Умерли 6 тыс. 277 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 782 тыс. 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 305 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 174 тыс. 15 человек, из них 8 тыс. 501 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 939, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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