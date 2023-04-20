В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. 79 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 22 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 20 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 256 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 144.

Умерли 6 тыс. 277 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 789 тыс. 729 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 41 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 181 тыс. 767 человек, из них 7 тыс. 752 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 974, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.