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В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом

15:45 | 21.04.2023 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 21 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 329 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 228.

Умерли 6 тыс. 277 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 796 тыс. 845 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 116 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 189 тыс. 176 человек, из них 7 тыс. 409 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 7, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.

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