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В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом

14:13 | 22.04.2023 | Медицина

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Пенза, 22 апреля 2023. PenzaNews. 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 97 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 22 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 406 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 325.

Умерли 6 тыс. 277 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 803 тыс. 875 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 30 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 196 тыс. 590 человек, из них 7 тыс. 414 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 41, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.

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