В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 27 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 23 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 481 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 352.

Умерли 6 тыс. 278 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 810 тыс. 264 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 389 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 202 тыс. 99 человек, из них 5 тыс. 509 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 73, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.