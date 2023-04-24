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В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом

16:23 | 24.04.2023 | Медицина

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. 69 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 65 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 24 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 550 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 417.

Умерли 6 тыс. 279 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 815 тыс. 722 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 458 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 207 тыс. 16 человек, из них 4 тыс. 917 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 107, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.

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