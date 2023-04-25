В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 228 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 25 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 626 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 645.

Умерли 6 тыс. 279 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 820 тыс. 815 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 93 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 214 тыс. 413 человек, из них 7 тыс. 397 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 142, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.