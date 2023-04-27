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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом

15:02 | 27.04.2023 | Медицина

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Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 146 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 27 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 773 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 855.

Умерли 6 тыс. 280 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 833 тыс. 330 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 503 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 229 тыс. 208 человек, из них 7 тыс. 213 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 208, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.

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