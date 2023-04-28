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В Пензенской области за сутки подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом

16:23 | 28.04.2023 | Медицина

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. 68 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 10 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 28 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 841 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 865.

Умерли 6 тыс. 280 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 839 тыс. 878 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 548 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 236 тыс. 983 человека, из них 7 тыс. 775 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 239, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.

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