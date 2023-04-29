В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 субботы, 29 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 917 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 878.

Умерли 6 тыс. 281 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 845 тыс. 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 990 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 244 тыс. 169 человек, из них 7 тыс. 186 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 271, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.