В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 апреля 2023. PenzaNews. 69 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 70 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 воскресенья, 30 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 986 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 948.

Умерли 6 тыс. 281 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 851 тыс. 209 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 341 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 249 тыс. 894 человека, из них 5 тыс. 725 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 305, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.