В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. 63 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 57 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 1 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 49 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 5.

Умерли 6 тыс. 282 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 855 тыс. 451 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 242 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 254 тыс. 575 человек, из них 4 тыс. 681 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 336, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.