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В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом

14:42 | 02.05.2023 | Медицина

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. 69 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 64 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 2 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 118 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 69.

Умерли 6 тыс. 282 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 858 тыс. 855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 404 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 259 тыс. 78 человек, из них 4 тыс. 503 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 366, за сутки зарегистрировано 30 летальных исходов.



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