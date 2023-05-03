В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 194 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 3 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 185 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 263.

Умерли 6 тыс. 282 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 862 тыс. 69 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 214 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 265 тыс. 627 человек, из них 6 тыс. 549 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 399, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.