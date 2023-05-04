В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. 66 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 76 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 4 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 251 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 339.

Умерли 6 тыс. 282 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 866 тыс. 342 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 273 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 273 тыс. 109 человек, из них 7 тыс. 482 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 431, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.