В Пензенской области за сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. 65 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 56 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 5 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 316 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 395.

Умерли 6 тыс. 283 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 870 тыс. 557 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 215 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 279 тыс. 776 человек, из них 6 тыс. 667 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 463, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.