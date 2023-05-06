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В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом

13:30 | 06.05.2023 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2023. PenzaNews. 64 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 91 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 6 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 380 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 486.

Умерли 6 тыс. 283 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 874 тыс. 838 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 281 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 286 тыс. 388 человек, из них 6 тыс. 612 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 496, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.

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