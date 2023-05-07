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В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом

14:15 | 07.05.2023 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. 61 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 7 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 441 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 531.

Умерли 6 тыс. 284 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 878 тыс. 649 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 811 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 291 тыс. 137 человек, из них 4 тыс. 749 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 525, за сутки зарегистрировано 29 летальных исходов.

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