В Пензенской области за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 мая 2023. PenzaNews. 55 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 43 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 8 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 496 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 574.

Умерли 6 тыс. 284 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 881 тыс. 767 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 118 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 294 тыс. 793 человека, из них 3 тыс. 656 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 553, за сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.