В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 мая 2023. PenzaNews. 61 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 63 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 9 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 557 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 637.

Умерли 6 тыс. 285 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 884 тыс. 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 2 тыс. 726 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 297 тыс. 945 человек, из них 3 тыс. 152 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 578, за сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.