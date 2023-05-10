В Пензенской области за сутки подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. 59 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 56 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 10 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 616 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 693.

Умерли 6 тыс. 285 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 886 тыс. 898 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 2 тыс. 405 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 301 тыс. 223 человека, из них 3 тыс. 278 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 602, за сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.