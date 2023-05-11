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В Пензенской области за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом

15:44 | 11.05.2023 | Медицина

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Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. 55 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 176 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 11 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 671 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 869.

Умерли 6 тыс. 285 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 889 тыс. 242 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 2 тыс. 344 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 306 тыс. 208 человек, из них 4 тыс. 985 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 630, за сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

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