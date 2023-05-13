В Пензенской области за сутки подтверждено 44 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. 44 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 94 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 13 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 762 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 227 тыс. 15.

Умерли 6 тыс. 286 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 895 тыс. 380 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 27 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 316 тыс. 817 человек, из них 5 тыс. 22 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 685, за сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.