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В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом

13:30 | 14.05.2023 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2023. PenzaNews. 42 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 14 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 804 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 227 тыс. 34.

Умерли 6 тыс. 287 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 898 тыс. 376 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 2 тыс. 996 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 320 тыс. 310 человек, из них 3 тыс. 493 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 710, за сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

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