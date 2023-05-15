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В Пензенской области за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом

14:15 | 15.05.2023 | Медицина

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Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. 37 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 22 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 понедельника, 15 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 841 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 227 тыс. 56.

Умерли 6 тыс. 287 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 900 тыс. 755 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 2 тыс. 379 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 323 тыс. 212 человек, из них 2 тыс. 902 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 736, за сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

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