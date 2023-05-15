В Пензе больница №6 получила новый аппарат УЗИ для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний Медицина

Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе получила новый аппарат УЗИ для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стоимостью более 5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что оборудование приобретено в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«До настоящего времени в отделении кардиореанимации использовался аппарат предыдущего поколения, который будет задействован для нетранспортабельных пациентов», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в 2023 году на оснащение регионального сосудистого центра клинической больницы №6 из федерального бюджета выделено более 122 млн. рублей.

«На эти средства будет закуплено 54 единицы современного высокотехнологичного медицинского оборудования, среди которых — комплекс ангиографический, аппарат УЗИ, аппарат ИВЛ, операционный микроскоп, реабилитационное оборудование», — сказано в тексте.