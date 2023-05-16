В Пензе детские поликлиники №4 и №8 получили многофункциональные гематологические анализаторы Медицина

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Новые многофункциональные гематологические анализаторы Mindray BC-30s 3-Diff, предназначенные для проведения общего анализа крови, поступили в две детские поликлиники Пензы — №8 на улице Мира, а также в отделение поликлиники №4 на улице Светлой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Две единицы нового оборудования стоимостью 865 тыс. рублей закуплены по программе обязательного медицинского страхования», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что данные анализаторы пришли на смену ручному методу, который является более трудоемким.

«Прибор избавляет от необходимости очищения и промывания, также сокращает потребление реагента и уменьшает количество необходимых реагентов, таким образом, способствует увеличению эффективности работы лабораторий», — подчеркивается в тексте.