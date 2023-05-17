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Пензенцы смогут проверить кожные новообразования в рамках дня открытых дверей, посвященного профилактике меланомы

10:02 | 17.05.2023 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный ранней диагностике меланомы, пройдет в пензенском областном онкологическом диспансере в предстоящую субботу, 20 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пензенцы смогут проверить кожные новообразования в рамках дня открытых дверей, посвященного профилактике меланомы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что по предварительной записи на прием смогут попасть жители региона, которых беспокоит большое количество родинок и папиллом, зуд, кровоточивость и болезненность в месте их нахождения, асимметричная конфигурация образования, изменение цвета и другие тревожные симптомы.

«В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что данная акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с меланомой, который ежегодно отмечается во второй понедельник мая.

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