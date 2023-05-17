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Специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины посетили Пензенскую область с методическим визитом

14:10 | 17.05.2023 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Экспертная комиссия Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины в составе пяти человек во главе с руководителем действующего на базе НМИЦ ТПМ Федерального центра здоровья Екатериной Ивановой посетила Пензенскую область с методическим визитом в период с 15 по 17 мая.

Специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины посетили Пензенскую область с методическим визитом

Фото: Health.pnzreg.ru

Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, были проанализированы основные направления деятельности первичного звена здравоохранения — профилактический медицинский осмотр, диспансеризация определенных групп взрослого населения, углубленная диспансеризация и диспансерное наблюдение, а также качество проведения телемедицинских консультаций с федеральными центрами, порядок формирования расписания, запись на прием к врачу и работа единого контакт-центра.

«Экспертной оценке были подвергнуты четыре медицинские организации: белинская районная больница (ФАП села Пушанино, поликлиника, дневной и круглосуточный стационары, а также врачебная амбулатория села Лермонтово), «Городская поликлиника» (поликлиники №6 и №14, контакт-центр), клиническая больница №4 и пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на итоговом совещании Екатерина Иванова отметила положительную динамику в части проведения профилактических мероприятий для взрослого населения — улучшение качества регистрации хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

«Но при этом были поставлены новые задачи в части улучшения качества проведения онкоскринингов в рамках [...] диспансеризации», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении указано, что была дана высокая оценка деятельности регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в части реализации мероприятий по формированию мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

«Были отмечены значимые достижения в работе единого контакт-центра, осуществляющего запись на прием к врачу, вызов врач на дом, а также консультации пензенцев по различным вопросам оказания медицинской помощи в Пензенской области», — резюмируется в тексте.

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