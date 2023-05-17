Борт санавиации доставил сразу двух пациентов из Каменки в Пензу Медицина

Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Сразу два пациента — один с патологией сердца, другой с травмой — доставлены бортом санавиации из каменской межрайонной больницы в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в среду, 17 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«Это уже 31-й по счету вылет, совершенный санитарным вертолетом с начала текущего года. В медицинские организации Пензы и Казани по воздуху был транспортирован 31 пациент», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что санитарная авиация в Пензенской области продолжает работать благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

«Всего в 2023 году на проведение экстренной медицинской эвакуации пациентов предусмотрено 27 млн. рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов», — сказано в сообщении.

Из него следует, что средств хватит на оплату 125 летных часов.