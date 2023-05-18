18:06:11 Четверг, 18 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Гендиректор подрядной организации оштрафован за срыв сроков установки модульных конструкций в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

15:28 | 18.05.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Генеральный директор АО «Волгостальмонтаж» оштрафован более чем на 500 тыс. рублей за срыв сроков исполнения госконтрактов на установку модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Гендиректор подрядной организации оштрафован за срыв сроков установки модульных конструкций в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году в Пензенской области были закуплены быстровозводимые модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. По государственным контрактам с АО «Волгостальмонтаж» сроки их поставки и установки предусматривались до конца 2022 года. Однако часть модульных конструкций не была своевременно смонтирована и введена в эксплуатацию по вине подрядной организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в этой связи каменский и нижнеломовский межрайонные прокуроры, а также прокурор Лопатинского района возбудили в отношении генерального директора АО «Волгостальмонтаж» дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», по результатам рассмотрения которых руководитель подрядной организации оштафован.

«По результатам рассмотрения представлений прокуратуры деятельность подрядчика была активизирована, работы на объектах завершены», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в Кузнецке В Сердобске подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты
Банк «Кузнецкий» стал генеральным партнером фестиваля Jazz May в Пензе В прокуратуре Пензенской области состоялось заседание рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
В Пензе мужчина угрожал убить дочь, возбуждено уголовное дело По факту гибели мужчины при пожаре в Лопатинском районе организована проверка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама