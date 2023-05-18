Гендиректор подрядной организации оштрафован за срыв сроков установки модульных конструкций в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Медицина

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Генеральный директор АО «Волгостальмонтаж» оштрафован более чем на 500 тыс. рублей за срыв сроков исполнения госконтрактов на установку модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году в Пензенской области были закуплены быстровозводимые модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. По государственным контрактам с АО «Волгостальмонтаж» сроки их поставки и установки предусматривались до конца 2022 года. Однако часть модульных конструкций не была своевременно смонтирована и введена в эксплуатацию по вине подрядной организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в этой связи каменский и нижнеломовский межрайонные прокуроры, а также прокурор Лопатинского района возбудили в отношении генерального директора АО «Волгостальмонтаж» дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», по результатам рассмотрения которых руководитель подрядной организации оштафован.

«По результатам рассмотрения представлений прокуратуры деятельность подрядчика была активизирована, работы на объектах завершены», — уточняется в тексте.