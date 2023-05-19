21:36:16 Пятница, 19 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В сердобскую межрайонную больницу поступил новый аппарат ИВЛ

15:21 | 19.05.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Новый аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» стоимостью 2 млн. 850 тыс. рублей поступил в сердобскую межрайонную больницу имени А.И. Настина Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В сердобскую межрайонную больницу поступил новый аппарат ИВЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Деньги на его приобретение выделены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что новая техника пополнила парк аппаратов ИВЛ, который представлен в учреждении 17 единицами.

«Кроме того, в 2022 году клиническая больница №6 имени Г.А Захарьина передала сердобским медикам на безвозмездной основе еще 10 аппаратов ИВЛ», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что в 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на закупку современного оборудования выделено более 370 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 20 мая простятся с протоиереем Покровского собора, бывшим онкологом Георгием Спасовым Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей В Пензе 10 сотрудников УМИ привлечены к ответственности за нарушения при представлении сведений о доходах
«Ростелеком» стал цифровым партнером акции «Библионочь» в пензенской библиотеке №2 В Пензенской области состоялся фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама