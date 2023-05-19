В сердобскую межрайонную больницу поступил новый аппарат ИВЛ Медицина

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Новый аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» стоимостью 2 млн. 850 тыс. рублей поступил в сердобскую межрайонную больницу имени А.И. Настина Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Деньги на его приобретение выделены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что новая техника пополнила парк аппаратов ИВЛ, который представлен в учреждении 17 единицами.

«Кроме того, в 2022 году клиническая больница №6 имени Г.А Захарьина передала сердобским медикам на безвозмездной основе еще 10 аппаратов ИВЛ», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что в 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на закупку современного оборудования выделено более 370 млн. рублей.