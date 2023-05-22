В Пензе 25 и 26 мая пройдет научно-практическая конференция «Современные аспекты лечения злокачественных новообразований» Медицина

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные аспекты лечения злокачественных новообразований» пройдет в Пензе на базе областного онкодиспансера и библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 25 и 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В конференции примут участие специалисты из Пензы, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и Москвы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Пензенскую область на мероприятии будут представлять абдоминальные и торакальные хирурги, онкологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

«Для них будут работать секции, посвященные лечению рака поджелудочной железы, печени, внепеченочных желчных протоков, прямой и ободочной кишки, и другие», — отмечается в сообщении.

В тексте особо обращается внимание на то, что во второй день мероприятия на базе онкодиспансера будет проведен хирургический мастер-класс по панекреатодуоденальным резекциям при раке поджелудочной железы, расширенным анатомическим резекциям печени при метастатическом колоректальном раке с трансляцией из операционных в конференц-зал и с возможностью в прямом эфире задать интересующие вопросы хирургам.