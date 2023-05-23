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В центре амбулаторной онкопомощи на базе облбольницы в Пензе пройдет день открытых дверей по профилактике заболеваний щитовидной железы

11:13 | 23.05.2023 | Медицина

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. День открытых дверей по профилактике заболеваний щитовидной железы пройдет в предстоящую субботу, 27 мая, в центре амбулаторной онкологической помощи, действующем на базе поликлиники пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В центре амбулаторной онкопомощи на базе облбольницы в Пензе пройдет день открытых дверей по профилактике заболеваний щитовидной железы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для прикрепленного населения — жителей Городищенского, Лопатинского, Шемышейского, Никольского, Иссинского и Лунинского районов и поликлиник №№8, 9, 10, 12 города Пензы — открыта предварительная запись по телефону: +7 (8412) 35-01-02», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в день открытых дверей с 8.00 до 12.00 врач-онколог проведет осмотр пациентов и при наличии показаний направит на дополнительные обследования.

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