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В Кузнецке детская больница получила аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии за 4 млн. рублей

14:21 | 24.05.2023 | Медицина

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Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии BTL 6000 Super Inductive System стоимостью 4 млн. рублей поступил в распоряжение кузнецкой межрайонной детской больницы Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Кузнецке детская больница получила аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии за 4 млн. рублей

Фото: Health.pnzreg.ru

«Система высокоинтенсивной магнитотерапии может использоваться при лечении хронических и острых расстройств скелетно-мышечной и нервной систем, мягких тканей тела, например, при суставных и мышечных болях», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что используемая технология основана на положительном воздействии магнитного поля на ткани человеческого организма.

Из сообщения следует, что новое оборудование приобретено за счет средств федерального бюджета по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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