В Пензенском районе ребенка-инвалида обеспечили необходимым лекарством после вмешательства прокуратуры Медицина

Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Ребенок-инвалид, проживающий на территории Пензенского района Пензенской области, получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры.

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«Прокуратура Пензенского района Пензенской области провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о ненадлежащем рассмотрении медицинской организацией ее заявления о проведении врачебной комиссии с целью назначения и закупки лекарственного препарата, рекомендованного ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей». Установлено, что ГБУЗ «Пензенская районная больница» не приняла должных мер к своевременному обеспечению рекомендованным лекарственным средством двухлетнего ребенка, имеющего системное наследственное аутосомно-рецессивное заболевание», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем поясняется, что по результатам проверки главврачу пензенской районной больницы внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении заведующей детским поликлиническим отделением возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства необходимый ребенку лекарственный препарат закуплен и в настоящее время выдан, письменный ответ его матери направлен», — отмечается в тексте.