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В центре Пензы появился арт-объект, посвященный донорству

10:30 | 31.05.2023 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Посвященный донорству арт-объект, который создан на основе рисунка воспитанницы детской художественной школы «Гармония» Виктории Салминой, появился на строении неподалеку от пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В центре Пензы появился арт-объект, посвященный донорству

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем отмечается, что работа девочки ранее получила гран-при проекта «Соединяя доброту», организованного пензенской региональной организацией Всероссийского общества гемофилии.

«Его цель — создание условий для вовлечения в донорство молодых людей с 18 лет», — уточняется в тексте.

«Работа воспитанницы детской художественной школы «Гармония» Виктории Салминой, получившая гран-при, доработана профессиональными художниками для улучшения визуального восприятия», — добавляется в сообщении.

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