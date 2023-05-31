В центре Пензы появился арт-объект, посвященный донорству Медицина

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Посвященный донорству арт-объект, который создан на основе рисунка воспитанницы детской художественной школы «Гармония» Виктории Салминой, появился на строении неподалеку от пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем отмечается, что работа девочки ранее получила гран-при проекта «Соединяя доброту», организованного пензенской региональной организацией Всероссийского общества гемофилии.

«Его цель — создание условий для вовлечения в донорство молодых людей с 18 лет», — уточняется в тексте.

«Работа воспитанницы детской художественной школы «Гармония» Виктории Салминой, получившая гран-при, доработана профессиональными художниками для улучшения визуального восприятия», — добавляется в сообщении.