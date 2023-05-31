В детской поликлинике «Спутника» планируется открыть кабинет врача по спортивной медицине Медицина

Пенза, 31 мая 2023. PenzaNews. Кабинет врача по спортивной медицине планируется открыть в детской поликлинике микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенского района Пензенской области.

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«Территория быстро развивается, имеет прекрасные условия для занятия физической культурой и спортом. Только в детско-юношеской спортивной школе Пензенского района занимаются более 2 тыс. детей. Открытие кабинета врача по спортивной медицине позволит обеспечить постоянную поддержку здоровья детей-спортсменов, поскольку тренировочный этап должен быть под пристальным вниманием врача», — отметила главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава Пензенской области Юлия Смирнова.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе работают 13 врачей по спортивной медицине.

«Этого недостаточно, чтобы обеспечить должный медицинский контроль всем юным спортсменам. Особенно уязвимы в этом отношении дети и подростки, занимающиеся спортом, в районах области. Решение проблемы — в создании центров по спортивной медицине в межрайонных центрах и кабинетов врачей по спортивной медицине в медицинских организациях с прикрепленным детским населением», — пояснила она.

Юлия Смирнова обратила внимание на то, что, несмотря на динамичное развитие врачебно-физкультурной службы, специалисты по спортивной медицине в основном сосредоточены в Пензе.

«Наша задача — приблизить медицинское обследование врачом по спортивной медицине к спортсмену и месту его тренировки», — сказала главный внештатный специалист, слова которой приводит пресс-служба областного Минздрава.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, врачебно-физкультурная служба региона представлена двумя филиалам в Кузнецке и Каменке.

В зоне обслуживания кузнецкого филиала находятся более 4,5 тыс. спортсменов из Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского и Камешкирского районов. Также на территории проживают 75 спортсменов сборных команд Пензенской области, которые охвачены динамическим контролем врача по спортивной медицине.

На базе каменского филиала проводится обследование спортсменов из Каменского, Белинского, Башмаковского и Тамалинского районов.