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В перинатальном центре Пензы первым в Международный день защиты детей родился мальчик

14:09 | 01.06.2023 | Медицина

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Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Первым ребенком, появившимся на свет в перинатальном центре пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в Международный день защиты детей, 1 июня, стал мальчик весом 2,9 кг и ростом 50 см. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В перинатальном центре Пензы первым в Международный день защиты детей родился мальчик. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что мальчик родился в 8.46.

«Благодарим всех медицинских работников, кто помогает женщинам познать радость материнства и появиться на свет настоящему счастью! Пусть в этот день все дети и все родители будут согреты теплыми объятиями и словами любви! Пусть все дети растут счастливыми, учатся, занимаются любимым делом и в будущем станут замечательными родителями!» — отмечается в тексте.

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