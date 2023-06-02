Вертолет санавиации доставил из Кузнецка в Пензу пациента с инфарктом миокарда Медицина

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Вертолет санитарной авиации доставил пациента с инфарктом миокарда из Кузнецка в Пензу в пятницу, 2 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Пациент госпитализирован в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что с начала 2023 года благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» бортом санитарной авиации в регионе совершено 45 вылетов, в медицинские учреждения Пензы и Казани по воздуху транспортировано 45 пациентов, в том числе один ребенок.

По словам главного врача пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимира Атякшева, вертолет используется в тех случаях, когда пациента нужно экстренно доставить в лечебное учреждение.

«С помощью современного оборудования медики оказывают помощь прямо в воздухе. Поскольку пациенты у авиамедицинской бригады всегда тяжелые, длительность полета является одним из решающих факторов в сохранении жизни и здоровья людей», — сказал Владимир Атякшев, слова которого приводятся в пресс-релизе.