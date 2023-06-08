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В колышлейской районной больнице открыт кабинет гериатра

15:00 | 08.06.2023 | Медицина

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Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Кабинет гериатра открыт в колышлейской районной больнице Пензенской области для консультирования жителей старше 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В колышлейской районной больнице открыт кабинет гериатра

Фото: Health.pnzreg.ru

«Прием здесь ведет Галина Вострикова, много лет проработавшая в данном учреждении участковым терапевтом. Специалист занимается не только лечением возрастных пациентов, но и решает их социальные и психологические проблемы», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что для определения показаний для направления на консультацию к гериатру необходимо пройти краткий скрининговый тест «Возраст не помеха» на приеме любого врача-специалиста поликлиники.

«Всего в поликлиниках Пензенской области ведут прием 12 врачей-гериатров», — уточняется в сообщении.

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