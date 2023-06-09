15:34:48 Пятница, 9 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенский онкодиспансер поступил эндоскопический комплекс стоимостью более 10 млн. рублей

11:12 | 09.06.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Эндоскопический комплекс стоимостью более 10 млн. рублей поступил в пензенский областной онкологический диспансер в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенский онкодиспансер поступил эндоскопический комплекс стоимостью более 10 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый видеоэндоскопический комплекс позволит еще более эффективно выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. В него входят видеопроцессор, система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений, хирургический монитор высокой четкости, медицинская стойка для аппаратуры и три видеобронхоскопа», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что оборудование будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.

Новости партнеров
Читайте также
Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится 12 июня В Пензе осужденные выполнят заказ на пошив формы для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный» В Пензе работник офиса сотовой связи подозревается в краже денег
Отделение настольного тенниса планируется открыть в одной из спортшкол Кузнецка У жителя Пензы изъято поддельное водительское удостоверение
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама