В пензенский онкодиспансер поступил эндоскопический комплекс стоимостью более 10 млн. рублей Медицина

Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Эндоскопический комплекс стоимостью более 10 млн. рублей поступил в пензенский областной онкологический диспансер в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Новый видеоэндоскопический комплекс позволит еще более эффективно выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. В него входят видеопроцессор, система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений, хирургический монитор высокой четкости, медицинская стойка для аппаратуры и три видеобронхоскопа», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что оборудование будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.