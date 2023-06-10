Впервые в истории пензенской областной больницы выполнена операция по поводу генерализованной миастении Медицина

Пенза, 10 июня 2023. PenzaNews. Операция по поводу генерализованной миастении впервые выполнена в истории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, до этого такие пациенты направлялись на хирургическое лечение в федеральные центры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«У жительницы Пензенской области 60 лет болезнь заявила о себе внезапно в начале сентября 2022 года. Без причины появилось двоение в глазах, головокружение, нарушение координации движений. Быстро присоединилась слабость мышц рук и ног. Лечение, назначенное по месту жительства, облегчения не принесло — симптомы болезни не только сохранялись, но и усиливались. Присоединилось поперхивание, при попытке глотания пища и жидкость попадали в нос», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в январе 2023 года на улице внезапно появилось резкое удушье, которое прошло самостоятельно, но из-за страха повторения приступа в течение месяца женщина не выходила из дома, симптомы болезни нарастали.

«В феврале 2023 года после курса лекарственного лечения состояние улучшилось, однако двоение в глазах, нарушение глотания, мышечная слабость сохранялись. В марте 2023 года [женщина] обратилась за медицинской помощью в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, где бригадой хирургов во главе с Игорем Николаевичем [Туркиным, заместителем главного врача по хирургии] успешно выполнена сложная радикальная операция», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что послеоперационный период протекал без хирургических осложнений и на день выписки каких-либо жалоб у пациентки не было.

По словам Игоря Туркина, основным проявлением опасного для жизни аутоиммунного прогрессирующего заболевания является резко выраженная мышечная слабость.

«Каждый третий больной миастенией становится инвалидом I или II группы. В случае развития миастенического криза без экстренной медицинской помощи больной может погибнуть. Одной из причин миастении являются заболевания вилочковой железы (тимуса) — важного органа иммунной системы. Например, ее опухолевое поражение или чрезмерное увеличение в размерах у взрослых», — пояснил он.

Комментируя проведенную операцию, Игорь Туркин сообщил, что опухоль была в запущенной стадии, в связи с чем кроме самой вилочковой железы и жировой клетчатки средостения пришлось удалить часть легкого и сердечной сумки.

«По существу, хирургическое вмешательство преследовало цель избавить больную от двух жизнеугрожающих заболеваний: генерализованной миастении и злокачественной опухоли», — уточнил он.