Центр амбулаторной онкопомощи на базе пензенской районной больницы начнет работу летом Медицина

Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начнет работу на базе пензенской районной больницы летом 2023 года. Это следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В настоящее время пензенская районная больница является одной из крупных больниц в области. Она состоит из трех взрослых и одной детской поликлиник, двух стационаров, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 фельдшерских здравпунктов и 13 врачебных амбулаторий. А уже летом текущего года здесь откроется центр амбулаторной онкологической помощи, который станет важным структурным подразделением для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что функционирование центра предполагает наличие целого спектра диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациентов при подозрении на наличие злокачественного новообразования еще до направления в онкодиспансер.

«Оснастить структурную единицу по последнему слову техники помогает федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», — отмечается в сообщении.