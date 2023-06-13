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Центр амбулаторной онкопомощи на базе пензенской районной больницы начнет работу летом

11:03 | 13.06.2023 | Медицина

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Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начнет работу на базе пензенской районной больницы летом 2023 года. Это следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава.

Центр амбулаторной онкопомощи на базе пензенской районной больницы начнет работу летом

Фото: Health.pnzreg.ru

«В настоящее время пензенская районная больница является одной из крупных больниц в области. Она состоит из трех взрослых и одной детской поликлиник, двух стационаров, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 фельдшерских здравпунктов и 13 врачебных амбулаторий. А уже летом текущего года здесь откроется центр амбулаторной онкологической помощи, который станет важным структурным подразделением для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что функционирование центра предполагает наличие целого спектра диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациентов при подозрении на наличие злокачественного новообразования еще до направления в онкодиспансер.

«Оснастить структурную единицу по последнему слову техники помогает федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», — отмечается в сообщении.

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