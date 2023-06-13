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В здании лопатинской участковой больницы в 2023 году установят более 180 новых окон и дверей

17:30 | 13.06.2023 | Медицина

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Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Более 180 новых окон и дверей будет установлено в здании лопатинской участковой больницы Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В здании лопатинской участковой больницы в 2023 году установят более 180 новых окон и дверей

Фото: Health.pnzreg.ru

«Для комфорта пациентов и врачей строители проводят работы поэтажно. [...] Сначала в больнице полностью заменят деревянные окна на двухкамерные пластиковые стеклопакеты, установят утепленные металлические и остекленные внешние двери. Главный вход оборудуют для удобства маломобильных граждан, также заменят и внутренние двери», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что планируется завершить работы до конца текущего года.

«Из федерального и областного бюджетов на реконструкцию выделено порядка 9,5 млн. рублей. Финансирование предусмотрено в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», — отмечается в сообщении.

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