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Кривонос и Мельниченко обсудили реализацию в Пензенской области пилотного проекта по развитию сельского здравоохранения

09:43 | 18.06.2023 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Заместитель руководителя аппарата правительства России Ольга Кривонос и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Земетчинский район обсудили реализацию в регионе пилотного проекта по развитию сельского здравоохранения.

Кривонос и Мельниченко обсудили реализацию в Пензенской области пилотного проекта по развитию сельского здравоохранения

Фото: T.me/omelnichenko

«В преддверии Дня медицинского работника мы вместе с заместителем руководителя аппарата правительства РФ Ольгой Владимировной Кривонос посетили ее малую родину — Земетчинский район. [...] Обсудили с Ольгой Владимировной реализацию в регионе пилотного проекта по развитию сельского здравоохранения. Предложил начать с Земетчинского района как наиболее отдаленного, чтобы его жители могли получать качественное медицинское обслуживание недалеко от дома», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 17 июня.

«При поддержке Ольги Владимировны мы сможем построить здесь медицинский центр на три района — Вадинский, Башмаковский и, соответственно, Земетчинский. Все детали реализации проекта будем уже прорабатывать адресно. Спасибо Ольге Владимировне за то, что не забывает свою малую родину, находится с нами в постоянном контакте и всегда помогает», — добавил губернатор Пензенской области.

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