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В селе Каменка начат монтаж модульного ФАПа

09:55 | 18.06.2023 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Работы по монтажу модульного фельдшерско-акушерского пункта начаты в селе Каменка Башмаковского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В селе Каменка начат монтаж модульного ФАПа

Фото: Health.pnzreg.ru

«Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» на эти цели было выделено более 3 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что новый медицинский объект будет обслуживать более 280 жителей четырех населенных пунктов — Каменки, Бояровки, Поминаевки и деревни Чудной.

«Всего в рамках программы модернизации в регионе в 2023 году будет открыто 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов», — напоминается в сообщении.

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