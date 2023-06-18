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Олег Мельниченко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

10:02 | 18.06.2023 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил медицинских работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена ваш самоотверженный труд пользуется заслуженным почетом и уважением. Вы не только исцеляете недуги, но и являетесь надежными хранителями нравственных ценностей, идеалов чуткости, сострадания и милосердия. Дарить людям жизнь и здоровье — благородная и гуманная миссия, и вы достойно с ней справляетесь», — отметил глава региона.

По его словам, правительство Пензенской области уделяет большое внимание развитию медицинской науки, профилактике заболеваний, улучшению демографической ситуации.

«Для сельского населения большое значение имеет открытие фельдшерско-акушерских пунктов. С гордостью хочу отметить, что установка всех 37 модульных конструкций под медицинские учреждения в 2023 году в Пензенской области завершится на полгода раньше запланированного срока», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Сегодня регион занимает ведущие позиции в России по уровню доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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