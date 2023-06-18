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Владимир Мутовкин поздравил медработников с профессиональным праздником

10:11 | 18.06.2023 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил медицинских работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил медработников с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых в мире, вы спасаете жизни людей, помогаете им восстановить и укрепить здоровье. Ваш труд требует неимоверных сил, выдержки, опыта, знаний, душевной щедрости и умения оперативно принимать ответственные решения. В будни и праздники вы стоите на страже здоровья наших сограждан, оказываете им неотложную помощь, спасаете тяжелобольных и помогаете появиться на свет малышам», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил медработников за самоотверженный труд, профессионализм и самоотдачу.

«Сердечно желаю каждому из вас счастья, мира, добра, благополучия, профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям — здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне! Пусть на лицах ваших пациентов светятся улыбки, и в ваш адрес звучат только добрые слова признательности! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

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