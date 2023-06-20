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В пензенском онкодиспансере провели стереотаксическую лучевую терапию при поражении головного мозга

09:35 | 20.06.2023 | Медицина

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Врачи пензенского областного онкологического диспансера провели стереотаксическую лучевую терапию при поражении головного мозга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенском онкодиспансере провели стереотаксическую лучевую терапию при поражении головного мозга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это современная и очень эффективная методика дистанционной лучевой терапии, которая является альтернативой хирургическому лечению при невозможности его проведения и позволяет добиться успеха в 80–95% случаев новообразований размером до 5-6 см и количеством не более пяти. При этом опухолевые очаги полностью исчезают или значительно уменьшаются на протяжении нескольких месяцев», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что использование данного метода лечения стало возможным благодаря поступлению современного оборудования в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Как пояснил врач-радиотерапевт отделения радиотерапии онкодиспансера Михаил Сайко, смысл стереотаксического облучения заключается в том, чтобы подвести высокоточную максимальную дозу на опухоль либо патологический очаг, не затронув окружающие ткани.

«В зависимости от размера очага, его расположения предусматривается от одного до пяти сеансов», — сказал он.

В свою очередь главный врач пензенского онкодиспансера Антон Столяров сообщил, что в настоящее время в учреждении появилась возможность внедрять новые методики и протоколы лечения.

«Например, раньше нам было недоступно лечение головного мозга, а сейчас мы можем облучать сразу несколько метастаз одновременно. Благодаря использованию радиохирургии, то есть хирургии без ножа, нам не требуется удалять метастазы. Более того, мы написали уже несколько научных работ, в которых доказывается эффективность такой методики», — подчеркнул он.

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