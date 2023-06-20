В пензенском онкодиспансере провели стереотаксическую лучевую терапию при поражении головного мозга Медицина

Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Врачи пензенского областного онкологического диспансера провели стереотаксическую лучевую терапию при поражении головного мозга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Это современная и очень эффективная методика дистанционной лучевой терапии, которая является альтернативой хирургическому лечению при невозможности его проведения и позволяет добиться успеха в 80–95% случаев новообразований размером до 5-6 см и количеством не более пяти. При этом опухолевые очаги полностью исчезают или значительно уменьшаются на протяжении нескольких месяцев», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что использование данного метода лечения стало возможным благодаря поступлению современного оборудования в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Как пояснил врач-радиотерапевт отделения радиотерапии онкодиспансера Михаил Сайко, смысл стереотаксического облучения заключается в том, чтобы подвести высокоточную максимальную дозу на опухоль либо патологический очаг, не затронув окружающие ткани.

«В зависимости от размера очага, его расположения предусматривается от одного до пяти сеансов», — сказал он.

В свою очередь главный врач пензенского онкодиспансера Антон Столяров сообщил, что в настоящее время в учреждении появилась возможность внедрять новые методики и протоколы лечения.

«Например, раньше нам было недоступно лечение головного мозга, а сейчас мы можем облучать сразу несколько метастаз одновременно. Благодаря использованию радиохирургии, то есть хирургии без ножа, нам не требуется удалять метастазы. Более того, мы написали уже несколько научных работ, в которых доказывается эффективность такой методики», — подчеркнул он.